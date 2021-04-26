Представлен смартфон iQOO 7 Legend

Бренд iQOO представил смартфон iQOO 7 Legend, который является международной версией выпущенного ранее в Китае iQOO 7. Новинка, дизайн которой создан совместно с BMW M Motorsport, станет доступна для предварительного заказа 1 мая по цене от 535 долларов.

Смартфон характеризуется топовой платформой Snapdragon 888, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (адаптер питания в комплекте), модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6 и 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц.