Представлен смартфон iQOO Neo 5S

iQOO Neo 5S поставляется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Он имеет 6,56 дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Встроенная память достигает 256 ГБ.
В телефоне также используется аккумулятор емкостью 4500 мАч, но с более быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Есть 48 МП основная матрица Sony IMX598 с объективом OIS, сверхширокоугольная 13 МП и 2 МП макро-камера. Селфи-камера на 16 МП. Цветовая смартфона представлена тремя цветами, черный, синий и оранжевый.
iQOO Neo 5S будет доступен в варианте с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ. Цена устройства начинается от 423 долларов.