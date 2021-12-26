Представлен смартфон iQOO Neo 5S

iQOO, суббренд VIVO, представил в Китае новый смартфон iQOO Neo 5S. Как мы знаем, смартфоны iQOO отличаются емкостным аккумулятором и впечатляющими характеристиками. Устройство на базе Android может похвастаться тройной задней камерой и высокой частотой обновления дисплея.

iQOO Neo 5S поставляется на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Он имеет 6,56 дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Встроенная память достигает 256 ГБ.

В телефоне также используется аккумулятор емкостью 4500 мАч, но с более быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Есть 48 МП основная матрица Sony IMX598 с объективом OIS, сверхширокоугольная 13 МП и 2 МП макро-камера. Селфи-камера на 16 МП. Цветовая смартфона представлена тремя цветами, черный, синий и оранжевый.

iQOO Neo 5S будет доступен в варианте с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ. Цена устройства начинается от 423 долларов.
Комментарии и отзывы iQOO Neo 5S
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