Представлен смартфон iQOO Neo10

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo10, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 330, 385, 360, 430 и 495 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти.

Новинка получила 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 точек, пиковой яркостью 4500 нит, кадровой частотой 144 Гц и ШИМ-затемнением 4320 Гц, прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фирменный игровой чип Q2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру на 16 Мп, систему жидкостного охлаждения, батарею ёмкостью 6100 мАч, поддержку 120-Вт проводной быстрой зарядки, а также поддержку 5G, Wi-Fi 7 802.11 be и Bluetooth 5.4.