Представлен смартфон iQOO Neo9 Pro

Компания iQOO представила в Китае смартфон iQOO Neo9, который основан на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9300. Новинку также оснастили фирменным игровым чипом Q1, 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления изображения 144 Гц и яркостью 1400 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор IMX920, как в Vivo X100) и 50 Мп (сверхширокоугольный), аккумулятором ёмкостью 5120 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и операционной системой Android 14 с фирменным пользовательским интерфейсом Origin OS 4. В Китае за iQOO Neo9 Pro попросят 420, 465, 505 и 565 долларов за версии с 12/256, 12/512, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ) оперативной и флеш-памяти соответственно.