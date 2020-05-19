Представлен смартфон iQOO Z1 с 144-герцевым экраном

Компания Iqoo пополнила ассортимент смартфонов моделью Iqoo Z1, которая первой на рынке получила новый процессор Dimensity 1000+. Новинку также оснастили поддержкой двух SIM-карт 5G, 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 и частотой обновления 144 Гц, врезанной в угол экрана фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC для бесконтактной оплаты и 3,5 мм разъемом для наушников. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 309 долларов, вариант с 8/128 ГБ – 350 долларов, а топовая версия с 8/256 ГБ памяти обойдется в 393 доллара.