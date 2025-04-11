Представлен смартфон iQOO Z10 с АКБ на 7300 мАч

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z10, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7300 мАч. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой 90-Вт проводной и 7,5-Вт обратной зарядок, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP65, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 255, 275 и 300 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.