Представлен смартфон iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z9 Turbo Long Battery Life Edition, которая уже доступна для покупки на китайском рынке по цене в 260, 285, 300 и 330 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, переменной кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов.
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