Представлен смартфон iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, переменной кадровой частотой 144 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов.