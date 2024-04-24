Представлен смартфон iQOO Z9 Turbo с АКБ на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo, которая оценена на китайском рынке в 275, 315, 330 и 360 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется суббфлагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 194,9 грамма, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 МП (сверхширик), предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4, системой охлаждения с испарительной камерой на 6043 мм2 и защитой от влаги в соответствии со степенью IP64.