Представлен смартфон-ридер Hisense Hi Reader Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов необычной моделью Hi Reader Pro, которая может использоваться как обычный ридер. Новинку оснастили 6,1-дюймовым черно-белым E Ink-дисплеем с поддержкой 16 оттенков серого, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой сотовой связи 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, двойными микрофонами и предустановленной операционной системой Android 11. Смартфон доступен для предварительного заказа в Китае по цене в 250 долларов. Появится ли он в международной продаже, пока не раскрывается.