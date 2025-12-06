Представлен смартфона Jolla Phone с Sailfish OS

Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, который работает под управлением операционной системы Sailfish OS. Данную ОС на базе Linux производитель развивает уже около 10 лет. Новинку также оснастили 6,36-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, неназванной однокристальной системой с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной и 13-Мп фронтальной камерами, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, батареей ёмкостью 5500 мАч и корпусом с размерами 158:74:9 мм. В рамках предварительного заказа смартфон будет стоить 500 евро, а на старте продаж обойдется в 600-700 евро.