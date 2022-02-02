Представлен спутниковый телефон Garmin inReach Mini 2

Компания Garmin представила новый спутниковый телефон в виде компактного inReach Mini 2, призванного обеспечить безопасность и спокойствие во время путешествий. Крошечный спутниковый коммуникатор поможет вам всегда оставаться на связи, когда сотовая сеть мобильной связи недоступна. Garmin inReach Mini 2 позволяет вам отправлять интерактивные экстренные сообщения SOS в координационный центр Garmin.

Другие функции спутникового телефона Garmin inReach Mini 2 включают маршрутизацию TracBack, созданную, чтобы помочь вам найти дорогу назад, если вы заблудились, 14-дневное время автономной работы, совместное использование местоположения, двусторонний обмен сообщениями, гибкие планы спутникового эфирного времени и прочный компактный корпус. Спутниковый телефон также оснащен цифровым компасом, неограниченным облачным хранилищем и возможностью планирования поездок, а также службой прогноза погоды inReach, позволяющей получать подробные обновления погоды.