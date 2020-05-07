Представлен стильный смартфон LG Velvet

Компания LG представила смартфон Velvet, который выделяется противоречивым сочетанием среднего железа, яркого дизайна и очень высокой цены. Аппарат оценен в 735 долларов, что дороже некоторых флагманов на топовом процессоре Snapdragon 865.

Новинку оснастили 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч,поддержкой беспроводной зарядки и предустановленной Android 10. Габариты устройства равны 167,2:74,1:7,9 мм, а масса – 180 граммам.