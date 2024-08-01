Представлен стильный смартфон Motorola Edge 50

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 50, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 8 августа по цене в 335 долларов. Новинку оснастили 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 1,5K, яркостью до 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony-Lytia 700C), 10 Мп (телеобъектив) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, прочностью по стандарту MIL-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, предустановленной операционной системой Android 14 и двумя номерными обновлениями.