Представлен сверхзащищенный смартфон Blackview BV9900

Сегодня был анонсирован неубиваемый смартфон Blackview BV9900, который был оценен в $499,99. Но именно сегодня новинку можно приобрести за $329,99.

Напомним, что смартфон характеризуется 5,84- дюймовым Full HD+ дисплей, основной квадрокамерой на 48 Мп, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, чипсетом MediaTek Helio P90, батарею на 4380 мАч, дактилоскопом на торце, 10-Вт беспроводной зарядкой, 18-Вт быстрой зарядкой и Android 9 Pie. Имеет защиту от пыли и длительного погружения под воду, повышенную защиту от высокого давления и высоких температур, военный стандарт противоударности, стойкости к вибрациям, низким и высоким температурам, а также солевым туманам.