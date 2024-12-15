Представлен телефон Nokia 105 4G 2nd Edition

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями Nokia 105 4G 2nd Edition и 110 4G 2nd Edition, которые в новом поколении перешли на современный порт зарядки USB-C. Новинки также получили 1,77-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 120:160 точек, батарею ёмкостью 1450 мАч, 22-нанометровый 1-ядерный процессор Unisoc T107, слоты для двух карт 4G SIM-карты, поддержку VoLTE HD, фонарик, FM-радио, 3,5-мм аудиогнездо и слот для карты памяти. Nokia 110 4G отличается наличием тыльной камеры и фиолетовой расцветки. Nokia 105 4G 2nd Edition будет доступен только в черном цвете корпуса. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.

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