Представлен телефон Nokia 105 4G 2nd Edition

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями Nokia 105 4G 2nd Edition и 110 4G 2nd Edition, которые в новом поколении перешли на современный порт зарядки USB-C. Новинки также получили 1,77-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 120:160 точек, батарею ёмкостью 1450 мАч, 22-нанометровый 1-ядерный процессор Unisoc T107, слоты для двух карт 4G SIM-карты, поддержку VoLTE HD, фонарик, FM-радио, 3,5-мм аудиогнездо и слот для карты памяти. Nokia 110 4G отличается наличием тыльной камеры и фиолетовой расцветки. Nokia 105 4G 2nd Edition будет доступен только в черном цвете корпуса. Цены и дата начала продаж пока не раскрываются.