Представлен телефон Nokia 220 4G 2024

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 220 4G 2024. Новинка оснащается 2,8-дюймовым IPS-экраном против 2,4-дюймового TFT-дисплея в предыдущей модели, 64 МБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотами для двух SIM-карт, модемом для сотовых сетей 4G и VoLTE, физической клавиатурой, FM-тюнером, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч (предшественник имеет батарею на 1200 мАч) и портом USB-C. Телефон появится в продаже в Китае уже 29 апреля по цене в 40 долларов. Дата международного релиза пока не раскрывается.