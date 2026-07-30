Представлен телефон Nokia 250 с двумя камерами

Компания HMD объявила о выходе кнопочного телефона Nokia 250 4G Smart, который сочетает классический дизайн с современными функциями. Новинка получила 2,8-дюймовый ЖК-дисплей, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, селфи-камеру разрешением 3 Мп с независимой вспышкой и поддержкой видеозвонков, основную камеру на 2 Мп со вспышкой, процессор Unisoc T137 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 256 МБ оперативной и 2 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 1950 мАч, разъем USB-C, 3,5-мм аудиогнездо, поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.0, поддержку сотовых сетей 4G, режим точки доступа, поддержку оплаты по QR-коду Alipay, функцию распознавания QR-кодов, голосового перевода с помощью ИИ, облачных функций, а также блокировку спам-звонков и SMS. Цена и дата начала продаж телефона пока не объявлены.

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