Представлен телефон Nokia 3210 (2024)

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 3210 4G, который является реинкарнацией выпущенной 25 лет назад оригинальной модели. Новинку оснастили 2,4-дюймовым экраном с разрешением QVGA, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ флеш-памяти, платформой Unisoc Tiger T107, слотами для двух карт SIM, поддержкой сотовых сетей 4G и технологии VoLTE, камерой разрешением 2 Мп со светодиодной вспышкой, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, интерфейсом USB-C, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, FM-тюнером, MP3-плеерем, слотом для карты памяти microSD и предустановленной операционной системой S30+. Телефон уже можно приобрести в Европе по цене в 80 евро.