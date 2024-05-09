Представлен телефон Nokia 3210 (2024)

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 3210 4G, который является реинкарнацией выпущенной 25 лет назад оригинальной модели. Новинку оснастили 2,4-дюймовым экраном с разрешением QVGA, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ флеш-памяти, платформой Unisoc Tiger T107, слотами для двух карт SIM, поддержкой сотовых сетей 4G и технологии VoLTE, камерой разрешением 2 Мп со светодиодной вспышкой, аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, интерфейсом USB-C, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, FM-тюнером, MP3-плеерем, слотом для карты памяти microSD и предустановленной операционной системой S30+. Телефон уже можно приобрести в Европе по цене в 80 евро.

Xiaomi 14 Ultra получит три версии памяти …
Профильный ресурс 91mobiles раскрыл новые сведения о топовом смартфоне Xiaomi 14 Ultra, релиз которого со…
Представлен защищенный смартфон HMD XR21 …
Компания HMD Global представила в Европе защищенный смартфон HMD XR21, который ранее продавался под бренд…
Флагман Sony Xperia 1 VI порадует ценой?…
Сетевые источники поделились подробностями о цене на флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI, который будет…
Redmi Note 11 Pro обновили до HyperOS…
Компания Xiaomi начала распространение фирменной оболочки HyperOS на базе операционной системы Android 13…
TECNO POVA 6 Neo получит 8 ГБ ОЗУ …
В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о смартфоне TECNO POVA 6 Neo, который еще не был …
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 2…
Сегодня в центре внимания Tecno Spark 20, относящийся к обновленной линейке недорогих смартфонов сезона 2…
Опубликованы примеры фото с Xiaomi Civi 4 Pro…
Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Civi 4 Pro. Производитель…
Realme NARZO 70x оценили в 143 доллара…
Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью NARZO 70x, которая оценена на дебютном…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor