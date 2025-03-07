Представлен телефон Vertu Signature S+ за 2 млн рублей

Компания Vertu пополнила ассортимент люксовых кнопочных телефонов моделью Signature S+, которая работает под управлением операционной системы Android 14. Новинку также оснастили 1,98-дюймовым IPS-дисплеем с защитным сапфировым стеклом, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, ИИ-ассистентом, поддержкой спутниковой навигации (GPS и Beidou), корпусом из титанового сплава, задней панелью из телячьей или крокодиловой кожи, керамическим блоком динамика и портом USB Type-C. Телефон оценен от 19340 до 37440 евро в зависимости от материалов отделки.