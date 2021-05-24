Представлен телевизор OnePlus TV 40Y1

Как и ожидалось, компания OnePlus представила умный телевизор OnePlus TV 40Y1, который получил 40-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя стереодинамиками общей мощностью 20 Вт, поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Android TV 9.0, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами HDMI и двумя портами USB 2.0, поддержкой Google Chromecast, Google Assistant и Amazon Alexa, пультом с функцией голосовым управлением, оптическим выходом и разъёмом Ethernet. Старт продаж телевизора запланирован на 26 мая по цене в 329 долларов, но первые покупатели смогут получить его за 300 долларов

Комментарии и отзывы OnePlus TV 40Y1
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