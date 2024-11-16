Представлен тонкий пауэрбанк Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh

Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью Ultra Slim Power Bank 5000mAh, главными особенностями которой являются компактность и вес. Новинка имеет габариты всего 113:53:10 мм и массу 93 грамма. Пауэрбанк также характеризуется литий-ионной батареей с типичной емкостью 5000 мАч (номинальная 2700 мАч), выходной мощностью зарядки 20 Вт, интерфейсом USB-C с мощностью 18 Вт на вход (время полного заряда 105 минут), девятью уровнями защиты, включая перезарядку, перегрев и короткое замыкание. Отдельно отметим, что новинка подойдет для авиаперелетов. Цена и дата начала Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh пока не раскрываются.