Представлен тонкий смартфон Nubia Air

Компания ZTE пополнила ассортимент ультратонких смартфонов моделью Nubia Air, которая может похвастаться корпусом толщиной всего 5,9 мм и массой 172 грамма. Новинка характеризуется батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, корпусом из высокопрочной алюминиевой рамы, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69 и IP68, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1224:2720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровой платформой UNISOC T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной ОС Android 15, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп и акустикой HiFi 4 DSP с продвинутым кодеком. Цена смартфона на международном рынке составляет 280 долларов.