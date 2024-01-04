Представлен топовый игровой монитор Samsung Odyssey OLED G9

Компания Samsung пополнила ассортимент OLED-мониторов новинками серии Odyssey: G9 (G95SD), G8 (G80SD) и G6 (G60SD). Топовая модель оснащается 49-дюймовой изогнутой OLED-панелью с разрешением DQHD (5120:1440 пикселей), соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 240 Гц и временем отклика от серого к серому 0,03 мс.

Odyssey OLED G8 получил 32-дюймовую матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей, соотношением сторон 16:9, частотой обновления изображения 240 Гц и тем же временем отклика. Samsung Odyssey OLED G6 оснастили плоским 27-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1440 точек, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 360 Гц и временем отклика 0,03 мс (GTG). Все модели характеризуются поддержкой технологии OLED Glare-Free, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также USB-концентратором. Цена и дата начала продаж будут объявлены в ходе выставки CES 2024 с 9 по 12 января.