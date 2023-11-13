Представлен топовый камерофон Vivo X100 Pro

Компания Vivo представила сегодня не только флагманский смартфон Vivo X100, но и его более продвинутую версию Vivo X100 Pro. Новинка появится в китайской продаже 21 ноября по цене в 685, 755 и 820 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9300, ОЗУ стандарта LPDDR5T, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зуммо), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 7 и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.