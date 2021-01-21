Представлен топовый камерофон Vivo X60 Pro+

Как и было обещано, сегодня компания Vivo представила топовый смартфон Vivo X60 Pro+, который будет претендовать на звание лучшего камерофона на рынке. Новинку оснастили тыльной камерой с главным модулем на основе 1/1,3-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, портретным модулем на 32 Мп и перископным модулем с разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, 6,56-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2376:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 55 Вт, кожаной задней панелью и топовой платформой Snapdragon 888. Смартфон появится в продаже уже 30 января в версии с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 за 774 доллара, а также в варианте 12/256 ГБ памяти за 928 долларов.