Представлен топовый камерофон Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 13 Pro, которая оценена в 720, 775, 835 и 905 долларов за версии с 8/128, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Новинку также оснастили 6,73-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, версиями с керамической и «кожаной» задней панелями, защитой от пыли и воды (IP68), а также адаптером Wi-Fi 6E.

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