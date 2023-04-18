Представлен топовый камерофон Xiaomi 13 Ultra

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Xiaomi 13 Ultra, которая оценена в 875, 945 и 1065 долларов за версии с 12/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и рекордной пиковой яркостью 2600 нит, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

Oppo Find X6 занял третье место в рейтинге DxOMark …
Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона Oppo Find X6, который оценен в Китае в 655 д…
Huawei Enjoy 60X с АКБ на 7000 мАч показали на фото …
Сетевые инсайдеры опубликовали живые фотографии и подробности о характеристиках смартфона Huawei Enjoy 60…
Samsung представила смартфоны Galaxy S23…
Только что компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, но, как оказал…
Смартфон Motorola Edge 40 Pro показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился изображениями смартфона Motorola Edge 40 Pro, который еще не…
Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рендерах…
В сети появились первые изображения смартфона Motorola Moto G Stylus (2023), который еще не был представл…
Смартфон Realme GT Neo5 SE порадует ценой …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями смартфона Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен оф…
Смартфон Realme C55 представят 7 марта…
Сетевые источники рассекретили подробные параметры смартфона Realme C55, официальный релиз которого состо…
Представлен смартфон Nokia G22…
Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью G22, которая очень просто поддается ремонту.…
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor