Представлен топовый смартфон Huawei Mate Xs

Компания Huawei представила топовый смартфон Mate Xs, который уже успели прозвать доработанным Mate X. Новинку оснастили улучшенной конструкцией петель, 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон появится в продаже в апреле этого года по цене в 2500 долларов.