Представлен топовый смартфон iQOO 8 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 8 Pro, которая оценена в 770 долларов за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили самым продвинутым на рынке дисплеем (6,68-дюймовым AMOLED Samsung E5 с разрешением WQHD+ и кадровой частотой от 1 до 120 Гц), селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 48 Мп (сверхширик) и 16-Мп телефото-модулем с 2,5-кратным зумом, топовой платформой Snapdragon 888 Plus, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, стереодинамиками и чип-предусилителем CS43131.