Представлен удобный телефон Balmuda Phone с 4,9-дюймовым дисплеем

Японский бренд Balmuda, известный своей элитной бытовой техникой, анонсировал свой первый смартфон - Balmuda Phone. Генеральный директор Balmuda, Терао сказал, что идея первого телефона компании возникла из-за потребности в компактном Android-смартфоне, поскольку большинство новых устройств на рынке слишком велики и их сложно использовать в одной рукой.

Balmuda Phone оснащен 4,9-дюймовым экраном с разрешением FHD + и соотношением сторон 16: 9. Есть заметная рамка вокруг экрана и вырез в правом верхнем углу для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Телефон составляет 123 мм в высоту, 69 мм в ширину и 13,7 мм. Он весит 138 грамм и сделан из пластика с заметным изгибом к спинке.

У руля установлен чипсет Snapdragon 765 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Единственная 48-мегапиксельная камера расположена сзади рядом со светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 2500 мАч заряжается через USB-C или по беспроводной сети с помощью любого зарядного устройства Qi. Программная часть покрыта пользовательским интерфейсом Android 11 с приложениями для камеры, календаря, заметок и калькулятора, разработанными Balmuda, а также интерфейсом смахивания с множеством быстрых переключений на основе жестов.

Balmuda Phone выпускается в черном и белом цветах и ​​продается по цене 104800 иен (916 долларов).