Представлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max

Qualcomm представила новое поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Max. Новый сканер 3D Sonic Max покрывает еще большую площадь, а также одновременно поддерживает двойное распознавание отпечатков пальцев и обеспечивает более быструю работу и стал еще более безопасным.

Qualcomm 3D Sonic Max использует передовую ультразвуковую технологию для считывания трехмерных линий на пальцах пользователя, сканер будет генерировать отпечаток пальца, даже если он мокрый. Одновременное считывание двух отпечатков пальцев повысит безопасность мобильных платежей и других приложений, например, родители смогут настроить определенные приложения для разблокировки с помощью двух отпечатков пальцев (их и ребенка), поэтому дети смогут разблокировать телефон только с помощью своих родителей.

3D Sonic Max имеет более компактный и ультратонкий дизайн (всего 0,2 мм), это позволяет использовать его в более тонких смартфонах.