Представлен уникальный водоблок со скрытыми трубками

Энтузиаст разработал достаточно уникальный водоблок для процессора с особенным размещением трубок, которые спрятаны позади материнской платы. Водоблок разработан компанией ModdingCafe, занимающейся созданием DIY и кастомных ПК, и продукт получил название Stealth Tubing. Этот концептуальный водоблок для процессора был впервые показан на выставке Computex 2023. Компания отметила, что продукт находится на начальной стадии разработки и в будущем будут внесены улучшения в конструкцию и дизайн. Но теперь компания показала серийный образец системы — в данном случае трубки проходят через отверстия крепления на материнской плате, что позволяет добиться очень аккуратного общего внешнего вида, так как нет трубок, мешающих наблюдать за привлекательными элементами системы.

При этом водоблок состоит из двух отсеков — верхний отвечает за теплопередачу от процессора, а нижний обеспечивает подачу охлаждающей жидкости в блок. Обе части, как обычно, выполнены из акрила с дополнительной RGB-подсветкой и уникальным индикатором для определения состояния всей системы охлаждения. Проблема данного водоблока только в том, что установить его достаточно проблематично — пользователю придётся немало потрудиться, дабы реализовать все необходимые манипуляции и правильно подключить все трубки. Но в конечном итоге решение выглядит достаточно интересно, потому что в будущем такие СЖО смогут существенно изменить дизайн игровых компьютеров и рабочих станций.