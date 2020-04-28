Представлен универсальный кулер be quiet! Pure Rock 2

be quiet! представляет Pure Rock 2. Усовершенствованная версия крайне успешного кулера начального уровня Pure Rock, выпущенного в 2014 году, является идеальной заменой боксовым кулерам Intel и AMD. Pure Rock 2 предлагает отличное соотношение цены и качества и обеспечивает высокую эффективность охлаждения 150 Вт TDP, низкий уровень шума и совместимость с большинством модулей RAM. Кулер также подойдет требовательным мультимедийным приложения высокого разрешения или современным игровым станциям.

Смещенная к тыльной части кулера конструкция радиатора Pure Rock 2 позволяет избежать блокировки слотов RAM перед кулером. Удобство монтажа обеспечивается установкой кулера сверху материнской платы. Совместимость со всеми современными платформами AMD и Intel (за исключением TR4 и sTRX4) делает Pure Rock 2 идеальным выбором по сравнению со стандартными боксовыми кулерами, а благодаря своим компактным размерам 155 x 121 x 87 мм, этот башенный кулер подойдет практически для любой конфигурации ПК. Кроме серебристого цвета шлифованного алюминия, Pure Rock 2 также доступен в версии с черным покрытием, полученным благодаря электрофоретическому процессу.