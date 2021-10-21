Представлен vivo Y71t с чипсетом Dimensity 810

Сегодня компания vivo представила смартфон vivo Y71t. Это компактный смартфон с 6,44- дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20: 9) с частотой обновления 60 Гц. Передняя камера оснащена датчиком на 32 МП.

На задней стороне расположилась 64-мегапиксельная основная камера, рядом с ней расположилась сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей. Vivo Y71t работает на чипсете Dimensity 810. Это 6-нм чип с поддержкой 5G, однако он использует более старые ядра - 4x Cortex-A76 и Mali-G57 MC2. Фактически, Y71t по сути тот же телефон, что и vivo V21e 5G , за исключением того, что в нем используется более слабый чипсет Dimensity 700. Базовая модель поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего хранилища. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, 70% заряда достигается за полчаса.
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