Представлен водоблок EK-Quantum Magnitude 1700

EK Water Blocks представила водоблок для процессора EK-Quantum Magnitude 1700. Он разработан специально для сокета LGA 1700.

EK-Quantum Magnitude отмечен престижной наградой iF Design за смелый и необычный подход к механизму крепления водоблока ЦП. Водоблок Magnitude 1700 оснащен сменными акцентными рамками, доступными в различных цветах, отделках и материалах. На выбор предлагается 5 вариантов, два из которых оснащены адресуемыми светодиодами D-RGB, элегантно скрытыми под эстетичной внутренней рамкой.

Каждая деталь водоблока изготовлена на станке с ЧПУ. В основе Magnitude лежит массивная латунная вставка, которая позволила значительно увеличить и оптимизировать систему охлаждения. В медной охлаждающей пластине используются микроканалы шириной 0,40 мм и микроребра толщиной 0,26 мм.

Водоблоки EK-Quantum Magnitude 1700 уже доступны для покупки в интернет-магазине EK.