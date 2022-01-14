Представлен водоблок EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB

Компания EK представила новый водоблок для видеокарт EVGA FTW3 GeForce RTX 3080 и 3090.

EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, в которую входит водоблок Vector², задняя панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Водоблок получил новую конструкцию охлаждения, который способствовал улучшению тепловых характеристик. Новая система охлаждения основана на конструкции двигателя охлаждения Open Split-Flow.

В водоблоке EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB используется толстая медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм. Печатная плата и светодиоды скрыты внутри чистого алюминиевого профиля. Доступны два варианта отделки задней панели — никель и серебро.

Все версии EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB и другие компоненты к ним доступны для заказа через интернет-магазин EK.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB
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