Представлен водоблок EK-Quantum Vector Red Devil для видеокарт PowerColor RX 6800/6900

EK выпускает водоблок для видеокарт серии Red Devil RX 6800, RX 6800 XT и 6900 XT от PowerColor.

EK-Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 D-RGB представлен в двух вариантах: черный анодированный или никелированный. Водоблок выглядит стильно и имеет встроенные светодиоды. Основание блока выполнено из никелированной меди. Конструкция водоблока обеспечивает охлаждение важных компонентов, таких как VRAM, мосфеты, графический процессор.

100% герметичность гарантируют уже установленные уплотнительные кольца из EPDM. Металлическая пластина продается отдельно.

Совместимость с видеокартами PowerColor RX 6800/6900 серии Red Devil:

  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 Limited Edition
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT Limited Edition
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition
  • PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT Ultimate

Водоблоки Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 доступны в интернет-магазине EK по цене от 159 евро, задняя металлическая пластина продается за 42 евро (черный анодированный вариант) и 49 евро (никелированная версия).

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