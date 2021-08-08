Представлен водоблок EK-Quantum Vector Red Devil для видеокарт PowerColor RX 6800/6900

EK выпускает водоблок для видеокарт серии Red Devil RX 6800, RX 6800 XT и 6900 XT от PowerColor.

EK-Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 D-RGB представлен в двух вариантах: черный анодированный или никелированный. Водоблок выглядит стильно и имеет встроенные светодиоды. Основание блока выполнено из никелированной меди. Конструкция водоблока обеспечивает охлаждение важных компонентов, таких как VRAM, мосфеты, графический процессор.

100% герметичность гарантируют уже установленные уплотнительные кольца из EPDM. Металлическая пластина продается отдельно.

Совместимость с видеокартами PowerColor RX 6800/6900 серии Red Devil:

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 Limited Edition

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6800 XT Limited Edition

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition

PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6900 XT Ultimate

Водоблоки Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 доступны в интернет-магазине EK по цене от 159 евро, задняя металлическая пластина продается за 42 евро (черный анодированный вариант) и 49 евро (никелированная версия).