Представлен водоблок EK-Quantum Vector Red Devil для видеокарт PowerColor RX 6800/6900

EK-Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 D-RGB представлен в двух вариантах: черный анодированный или никелированный. Водоблок выглядит стильно и имеет встроенные светодиоды. Основание блока выполнено из никелированной меди. Конструкция водоблока обеспечивает охлаждение важных компонентов, таких как VRAM, мосфеты, графический процессор.
100% герметичность гарантируют уже установленные уплотнительные кольца из EPDM. Металлическая пластина продается отдельно.
Водоблоки Quantum Vector Red Devil RX 6800/6900 доступны в интернет-магазине EK по цене от 159 евро, задняя металлическая пластина продается за 42 евро (черный анодированный вариант) и 49 евро (никелированная версия).