Представлен водоблок EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB для видеокарт ASUS

Компания EK представила водоблок Vector² для графических процессоров ROG Strix GeForce RTX 3090 Ti и ASUS TUF RTX 3090 Ti.

EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Во всех водоблоках Vector² GPU используется медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с ацеталевым выводом.

Задняя панель из черного анодированного алюминия входит в комплект, а основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из литого акрила, похожего на стекло. Водоблок оснащен RGB-подсветкой. Печатная плата и светодиоды скрыты внутри чистого алюминиевого профиля.

Водоблок EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB доступен для заказа через интернет-магазин EK.
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