Представлен водоблок EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB для видеокарт ASUS

EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Во всех водоблоках Vector² GPU используется медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с ацеталевым выводом.
Задняя панель из черного анодированного алюминия входит в комплект, а основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из литого акрила, похожего на стекло. Водоблок оснащен RGB-подсветкой. Печатная плата и светодиоды скрыты внутри чистого алюминиевого профиля.
Водоблок EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 3090 Ti D-RGB доступен для заказа через интернет-магазин EK.