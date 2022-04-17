Представлен водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB для видеокарт MSI Trio и Suprim RTX 3070 Ti

Компания EK Water Blocks представила водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB — водоблок никель + плексиглас, разработанный специально для видеокарт MSI Trio и Suprim RTX 3070 Ti.

В основе водоблока лежит проверенная временем конструкция Open Split-Flow, отличающаяся низким гидродинамическим сопротивлением, что позволяет использовать водоблок даже с насосами малой мощности. Крышка из прозрачного пластика оснащена адресуемыми светодиодами. Водоблок оснащен алюминиевой пластиной, анодированной в черный цвет и закрепленной на обратной стороне печатной платы.

Водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB — никель + плексиглас стоит 239,9 евро. Задняя панель EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti — никель обойдется в 44,90 евро.