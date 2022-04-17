Представлен водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB для видеокарт MSI Trio и Suprim RTX 3070 Ti

Компания EK Water Blocks представила водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB — водоблок никель + плексиглас, разработанный специально для видеокарт MSI Trio и Suprim RTX 3070 Ti.

В основе водоблока лежит проверенная временем конструкция Open Split-Flow, отличающаяся низким гидродинамическим сопротивлением, что позволяет использовать водоблок даже с насосами малой мощности. Крышка из прозрачного пластика оснащена адресуемыми светодиодами. Водоблок оснащен алюминиевой пластиной, анодированной в черный цвет и закрепленной на обратной стороне печатной платы.

Водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB — никель + плексиглас стоит 239,9 евро. Задняя панель EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti — никель обойдется в 44,90 евро.
Представлен водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RG…
Представлен водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGКомпания EK Water Blocks представила водоблок EK-Quantum Vector Trio RTX 3070 Ti D-RGB — водоблок никель …
Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным …
Zalman представила кулеры AIO линейки Alpha c инновационным Компания Zalman выпустила линейку жидкостных охладителей для процессора - Alpha. Линейка представлена в т…
Akasa представил башенный кулер Alucia H4 Tower…
Akasa представил башенный кулер Alucia H4 TowerAkasa выпустила совершенно новый башенный кулер Alucia H4 Tower. Alucia H4 состоит из гладкого полностью …
Akasa анонсировала белый вентилятор SOHO AR Dawn Edition…
Akasa анонсировала белый вентилятор SOHO AR Dawn EditionAkasa анонсировала новый вентилятор SOHO AR Dawn Edition в белом исполнении. Вентилятор размером 120 мм и…
Akasa выпустит обновленные кулеры для ЦП с поддержкой сокета…
Akasa выпустит обновленные кулеры для ЦП с поддержкой сокетаКомпания Akasa готовит к выпуску обновленные кулеры для процессора с поддержкой нового сокета LGA 1700. Н…
Scythe выпустил процессорный кулер Mugen 5 Rev C…
Scythe выпустил процессорный кулер Mugen 5 Rev CScythe выпустил сегодня еще одну версию процессорного кулера Mugen 5, Mugen 5 Rev C. Основанный на класси…
EK анонсировала серию водоблоков EK-Quantum Vector² для EVGA…
EK анонсировала серию водоблоков EK-Quantum Vector² для EVGAEK, ведущий поставщик устройств для компьютерного охлаждения, представил серию продуктов жидкостного охла…
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5…
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5Сегодня Alphacool представил резервуар ES 4U со встроенной помпой D5 из серии Enterprise Solutions. Сочет…
Обзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING XF-12025-ARGB. Комплект вентиляторов с подсветкой
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессораОбзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора
Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлениемОбзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor