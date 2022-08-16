Представлен вогнутый 170-Гц монитор MSI G27C6 E2

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27C6 E2, которая получила 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастность 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 90%, 93% и 117% охватом цветовых палитр Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB соответственно, одним интерфейсом DP 1.2a и двумя HDMI 1.4b, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой, которая может регулировать лишь угол наклона дисплея, креплением VESA для установки на стену, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, а также системой Night Vision для лучшего отображения темных участков. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.