Представлен вогнутый VA-монитор MSI Pro MP272C

Компания MSI представила офисный монитор Pro MP272C, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, контрастностью 4000:1, яркостью 250 кд/м2, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс и 5 мс GtG, 98% охватом цветовой палитры sRGB с возможностью отображения 16,7 млн оттенков, 2-Вт стереофоническими динамиками, разъемами HDMI 1.4b и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона до 25 градусов, креплением VESA для установки на стену, а также поддержкой технологий Anti-Flicker и Less Blue Light с сертификацией TÜV для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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