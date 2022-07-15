Представлен вогнутый монитор LG 34WQ60C-B

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WQ60C-B, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, поддержкой HDR 10, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, воспроизведением 1,07 млрд цветовых оттенков, 99% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика MBR 1 мс, кадровой частотой 160 Гц, двумя разъемами HDMI и одним DisplayPort 1.4, аудиосистемой Waves MaxxAudio со стереофоническими 7-Вт динамиками, технологией Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков и подставкой с регулировкой угла наклона и высоту монитора. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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