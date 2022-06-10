Представлен вогнутый монитор MSI Pro MP242C

Компания MSI представила монитор Pro MP242C, который получил вогнутую 23,6-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), 98% охватом цветовой палитры sRGB, стереофоническими 2-Вт динамиками, разъемами HDMI 1.4b и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 29 градусов, креплением VESA, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light с сертификатом TÜV для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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