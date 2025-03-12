Представлен защищенный кнопочный телефон Sonim XP3plus 5G

Компания Sonim пополнила ассортимент кнопочных телефонов-раскладушек моделью XP3plus 5G, главной особенностью которой стала поддержка сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили ударопрочным корпусом (MIL-STD-810), защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, клавишами SOS и PTT, динамиком громкостью 100 дБ, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой и без сервисов Google, 2,95-дюймовым несенсорным TFT-дисплеем с разрешением 854:480 точек, 8-Мп фронтальной камерой со вспышкой, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч и поддержкой 10-Вт проводной зарядки.

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