Представлен защищенный слайдер INOI 249S

INOI представила новый кнопочный телефон — слайдер INOI 249S. Благодаря перенесению кнопок на выдвижную панель корпуса удалось максимально уменьшить размеры устройства и сохранить большой экран 2,4 дюйма (6,1 см).

В России кнопочными телефонами интересуются около 30% покупателей электроники, INOI 249S будет отличным выбором для тех, кто предпочитает компактные, но удобные и функциональные устройства. Корпус выполнен из приятного на ощупь soft-touch поликарбоната с металлическими вставками.

INOI 249S поддерживает формат чтения аудио MP3 и функцию FM-радио. Кнопки управления плеером вынесены на переднюю панель. Объем оперативной и встроенной памяти — 32Мб. Телефон оснащен 2 слотами для SIM-карт, встроенным фонариком и камерой 0.1 Мп. Объем аккумулятора — 1000 мА*ч.