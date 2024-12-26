Представлен защищенный смартфон 8849 Shark 3 с экраном Quad HD+

Компания Unihertz в рамках бренда 8849 представила защищенный смартфон Shark 3, который оценен в 450 долларов. Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц, 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 11600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Samsung GN1), 50 Мп (3,5х-оптический зум) 64 Мп (инфракрасная камера ночного видения, селфи-камерой разрешением 32 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-портом, поддержкой NFC, большим фонарем и проблесковым маячком.