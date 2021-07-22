Представлен защищенный смартфон Blackview BL5000

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Blackview BL5000, которая имеет амбиции геймерского устройства. Новинку оснастили поддержкой двух SIM-карт 5G, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, функцией HyperEngine для большей производительности в играх, 6,36-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, ультралинейным динамиком, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4980 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, тыльной камерой с главным модулем на основе 12-Мп датчика Sony IMX362 и сверхширокоугольным модулем разрешением 16 Мп, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также защитой в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Цена смартфона будет объявлена позже.

Комментарии и отзывы Blackview BL5000
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