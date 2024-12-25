Представлен защищенный смартфон Blackview BV8200 с ярким фонариком

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью BV8200, которая основана на новой 6-нанометровой платформе MediaTek Helio G100. Новинку также оснастили дополнительным 1,3-дюймовым экраном на тыльной панели, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, фонарем яркостью 170 люмен с выделенной кнопкой, основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик изображения Samsung GN5 оптического формата 1/1,57 дюйма Samsung GN5) и 13 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 8800 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от води и пыли в соответствии со степенями IP68/69K, модулем NFC и слотом для карты памяти microSD. Продажи смартфона стартуют в самом начале 2025 года по ориентировочной цене в 200 долларов.

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