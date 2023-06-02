Представлен защищенный смартфон Blackview BV8900

Компания Blackview пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью BV8900, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 10380 мАч и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Новинка также характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, тыльной камерой с главным модулем на основе 64-Мп сенсора Samsung ISOCELL GW3 и оптической стабилизацией, а также тепловизионной камерой с четырёхкратным зумом, поддержкой UWB, предустановленной ОС Android 12, портом USB 3.0, стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.
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