Представлен защищенный смартфон Cubot KingKong 7

Компания Cubot пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью KingKong 7, которая появится в продаже 23 августа по сниженной цене в 180 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69K, сверхпрочным корпусом, 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2300 пикселей, платформой MediaTek Helio P60, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп и предустановленной ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Cubot KingKong 7
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